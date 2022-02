Paola Rojas confiesa haberle perdido perdón a su madre por esta razón

Paola Rojas de 45 años de edad confesó lo sanador que fue para ella pedirle perdón a su madre mientras estaban en un temazcal y aunque dejó en claro que era pequeñeces las que discutieron sí se sintió muy aliviada por las cosas que hablaron, incluso su mamá también le pidió disculpas.

Y es que muchos pensarían que Paola Rojas es la mujer perfecta que no comete errores, pero gracias a Netas Divinas, ha confesado los tropiezos que ha tenido en el pasado, por lo que se siente muy feliz de poder mencionarlos en el nocturno, por lo que esa anécdota sobre su madre fue para pedirle al público que si tienen la oportunidad de pedir perdón lo hagan.

Les comparto esto que probablemente es de lo más hermoso que me ha pasado en la vida transformador y bellísimo, un día no hace tantos años en un temazcal, que me gusta mucho el proceso del temazcal (...) estaba con mi mamá y pasamos ahí mucho tiempo y bueno hablamos cosas y nos tomamos de la mano y ella me pidió perdón por algunas cosas que consideraba errores que cometió porque era muy jovencita y yo le pedí perdón también por otras cosas y fue tan hermoso, dijo Paola Rojas.

Y es que muchos consideran que a la periodista mexicana como la mujer perfecta, desde su manera de vestir, hasta lo trabajadora que es, pero ha dejado en claro que los errores son de humanos, por lo que compartió esta experiencia.

"Las expresiones de las netas, sus comentarios, el tipo de diálogo poco fluido que se generó. Yo creo que la producción ya captó el mensaje", "Te ves muy hermosa. Así que te voy a comparar para disfrutar de toda esa belleza", escriben los fans al ver a Paola Rojas hablando sobre dicho tema.

Hay que mencionar que a pesar de los tropiezos de esta famosa ha sabido salir adelante, pues tras los escándalos que ha tenido en el pasado como su divorcio, muchos pensarían que se iba a quedar estancada, pero la realidad fue otra Paola Rojas es una mujer fuerte.