Paola Rojas confiesa por primera vez como le gustaría irse de este mundo

Paola Rojas de 45 años de edad confesó en Netas Divinas como le gustaría despedirse de este mundo el día que le toque y causó revuelo por la manera en que desearía que pasara, pues también deja en claro que es una amante al tope de la vida, ya que ha vivido muchas experiencias las cuales la han marcado.

Y es que Paola Rojas como periodista ha tenido la oportunidad de realizar varias cosas las cuales ha disfrutado demasiado, por lo que espera que le queden muchos años más de vida, pero si no llega a pasar seguirá disfrutando lo que tenga que venir.

Me gustaría pasar tranquila, satisfecha y feliz dentro de muchos, muchos, muchos años, sí es que me gusta mucho la vida, me encanta entonces ojalá, está la que conozco en este plano me gusta mucho ojalá que me dure mucho, dijo Paola Rojas convencida de que le ira bien.

Además, la periodista mexicana también señaló que si no por azares del destino no llega a la longevidad, tampoco se pondría triste, pues asegura que realmente todo lo que ha vivido ha sido suficiente, por lo que sus compañeras quedaron impactadas, pues siempre ha sido una mujer con mucho temple cuando habla de cualquier tema.

He vivido o sea lo que he vivido, reído aprendido, trabajado, amado hasta el día de hoy o sea que crees yo creo que sería suficiente, quiero más porque soy una atascada oficialmente, pero la verdad es que la vida ha sido tan abundante conmigo en experiencias y en amor, dijo Paola Rojas.

Pero mientras ese momento aún no llega, esta guapa conductora sigue dando de que hablar por la manera tan elegante con la que se viste últimamente, ya que le gusta desbordar ese toque coqueto, pero muy propio digno de una mujer de respeto como ella.

Cabe mencionar que no solo la vemos en Netas Divinas donde saca su lado más humano y divertido, también la podemos ver todas las mañanas en Al Aire Con Paola, noticiero donde lleva varios años dando las noticias, por lo que es una personalidad muy famosa.