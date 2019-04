Paola Rojas confiesa si le interesa o no Saúl El Canelo

La periodista mexicana Paola Rojas da detalles de su relación con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, y confiesa si le interesa o no en el terreno sentimental. Tras su controversial divorcio con Luis Roberto Alves “Zague”, Paola dice si está abierta al amor nuevamente.

Paola Rojas ha sido vista en varias ocasiones con Saúl El Canelo Álvarez, y hay quien los ha vinculado sentimentalmente, ahora que ella está nuevamente soltera. En declaraciones a la prensa en Ciudad de México, ella revela cómo son las cosas entre ellos.

No me hagan líos con El Canelo, no para nada, estuve en un par de peleas por temas de fundaciones que ha estado apoyando y que ha sido muy generoso y muy cercano con esas fundaciones y con esas causas”.