Paola Rojas confirma su relación con el arquitecto Marcelo Imposti, "la vida hay que disfrutar"

La periodista mexicana Paola Rojas confirmó estar en una relación amorosa con el arquitecto argentino Marcelo Imposti. Las cámaras de varios medios de comunicación, captaron a la titular del noticiero "Al Aire con Paola" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tomada de la mano de esta persona que conquistó su corazón, antes de tomar un vuelo con destino a una escapada romántica.

Cuando los reporteros le preguntaron si estaba dándose una nueva oportunidad en el amor, la también conductora del programa "Netas Divinas", manifestó encontrarse muy bien en todos los aspectos de su vida.

Estoy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y hay que vivir plenamente.

Paola Rojas, de 45 años de edad y egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad Nacional Autónoma de México, compartió que se tomaría un par de días de descanso, aunque espera pronto poder tener vacaciones más largas.

"Las estoy necesitando, sí ocupo descanso, ahorita, por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí, me voy con mis hijos a descansar unos días y a disfrutar mucho con ellos, por lo pronto me voy un fin de semana".

Con el carisma que la caracteriza, la periodista que forma parte del equipo de Noticieros Televisa, agregó: "no tan solita", en referencia que viajaba muy bien acompañada por Marcelo Imposti.

¿Quién es Marcelo Imposti, la pareja sentimental de Paola Rojas?

Además de arquitecto, es Director General de Grupo Publica, una agencia de publicidad alternativa. Tiene 55 años de edad y es padre de tres hijos, fruto del matrimonio que tuvo con Marcia Carmona. Es un apasionado del ecuestre y del futbol; es fan de Lionel Messi.

Anteriormente, Paola Rojas mencionó en "Netas Divas", cuáles eran los requisitos para que un hombre llamara su atención. "El primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada".

Paola Rojas tuvo un matrimonio de casi 10 años con el ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, padre de sus dos hijos Leonardo y Paulo. Su historia de amor terminó tras una infidelidad.

En el 2018, previo a la Copa Mundial de Fútbol en Moscú, Rusia, en redes sociales se filtró un video íntimo de Zague. En ese momento, él se encontraba precisamente en aquel país, preparándose para darle cobertura a este magno evento deportivo, al ser uno de los comentaristas enviados de TV Azteca. A su regreso a México, enfrentó una crisis en su matrimonio con Paola Rojas y posteriormente, el divorcio fue inevitable.

"Siempre yo me percibí, soltera y casada, completa, así me formaron y así crecí y entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero entonces cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma", manifestó Paola Rojas Hinojosa en "Netas Divinas".