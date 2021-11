Paola Rojas conquista Dubái desde una espectacular cascada artificial

Paola Rojas de 44 años de edad aún trabajando se la pasa muy bien, prueba de ello fue el vídeo que subió a su cuenta de Instagram donde aparece en unas cascadas artificiales desde Dubái donde causó euforia por la belleza que se carga y es que andaba en un coqueto vestido.

Resulta que la periodista mexicana se fue al otro lado del mundo para visitar una expo mundial donde se la ha pasado increíble pues en sus historias de Instagram ha compartido fotos y vídeos de como se la ha pasado junto a su equipo de trabajo con quienes se divierte demasiado.

Otra de las cosas por las que Paola Rojas siempre ha sido un agasajo para el público es por como plática las cosas y es que no solo se expresa de maravilla ante las cámaras, su tono de voz tiene a todos muy emocionados principalmente a quienes desearían tener una cita con ella.

Pero eso no es todo la adrenalina también es parte del trabajo de la conductora de Netas Divinas pues ha buceado, meterse en túneles y hasta estar en zonas muy peligrosas con tal de sacar la nota informativa algo por lo que muchos no solo la quieren sino que la respetan, pues tiene demasiado valor para hacer las cosas.

Aunque hace poco comentó que si hay algo que desearía tener nuevamente es su seguridad sus colegas de Netas Divinas le dijeron que es la mujer que lo puede todo y que está equivocada al pensar de esa manera pues ella es un ejemplo para muchas mujeres algo que la llenó de felicidad pues no sabía que la miraban de esa manera.

Paola Rojas también es una mujer que en todo momento ha robado suspiros por tener una figura divina pues como se fijó anteriormente más de uno la ha visto bucear quedan fascinados por el físico también trabajado que se carga y aunque también dijo que subió de peso durante la pandemia, sus fans creen que está en su mejor momento.

Moda ante todo

Desde su divorcio con Zague el público se ha dado cuenta que la manera de vestir de Paola Rojas no solo es coqueta sino que muy moderna, pues le encanta combinar estilos que antes no se ponía, por lo que es muy ovacionada en Instagram por cada uno de sus looks.

