Paola Rojas conquista el verano con su cuerpazo y su bikini blanco

Paola Rojas lució como toda una sirena a la orilla de la playa; la conductora de televisión aprovechó este fin de semana para relajarse tras varias semanas de arduo trabajo en estos tiempos de la pandemia. En sus redes sociales la periodista compartió un par de fotografías donde lució el cuerpazo que tiene a sus 43 años de edad.

En una foto en su feed de Instagram, Paola Rojas posa teniendo un hermoso ocaso. En dicha imagen usa un sexy bikini blanco. Como era de esperarse la periodista recibió muchos halagos: "guapa", "mujeraza", "hermosa modelo y bellísimo atardecer", "sol vs. sol", "me encantas", "que hermosa", "hermosa, inteligente y fina dama", "que guapa sirena caminando en el mar".

Asimismo en las stories de su cuenta en Instagram, compartió otra foto donde se aprecia mucho mejor su sensual anatomía. Muchos de sus seguidores afirman que el divorcio le ha sentado de maravilla.

En febrero pasado Paola Rojas habló como nunca sobre su divorcio de Zague, en una entrevista con Yordi Rosado. Como se recordará en redes sociales fue filtrado un vídeo erótico de su hoy ex esposo, mismo que le había mandado a otra mujer.

La conductora de telelvisión manifestó que lo más dañino de toda esta situación, fue que muchas personas se metieron en su intimidad, "lo más dañino fueron todos estos, no ataques, no eran exactamente ataques, cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una es cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad, con eso que paso muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recamara y muchos se metieron, me escribieron unas cosas, tanta obscenidad".

