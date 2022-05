Paola Rojas cree en El Canelo Álvarez y quiere la revancha contra Dmitry Bivol

Hace unos años Paola Rojas de 45 años de edad, le hizo una entrevista a Sául El Canelo Álvarez de 31, pero lejos de hablar del profesionalismo de la entrevista, de inmediato relacionaron sentimentalmente a los famosos, algo que de inmediato fue desmentido, pues ninguno quería polémica, mucho menos la guapa mujer quien ya no andaba con Zague.

Es por eso que lejos de todos esos chismes, la misma Paola Rojas le demostró al Canelo Álvarez que ella cree en él, pues espera pronto la revancha contra Dmitry Bivol, quien le ganó el pasado sábado después de varias victorias intachables, está es la primera vez que pierde el boxeador.

Fue por medio de una foto, donde se puede ver a Paola Rojas, junto al boxeador y su esposa Fernanda Gómez, donde deja en claro que está con ellos a pesar de la derrota, pero está segura que pronto el deportista volverá a recobrar su título como el más fuerte del mundo.

"Te apoyamos desde ahora para la revancha. @fernandagmtz @canelo", escribe la también conductora de Netas Divinas, quien siempre ha sido una mujer apasionada por este deporte y que ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades de dicha rama.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a la foto de Paola Rojas y muchos usuarios estuvieron de acuerdo con sus declaraciones, mientras que otros prefieren que Saúl El Canelo Álvarez se dedique mejor a su peso, el cual fue una de las causas que lo puso más lento, según las redes.

"Es un tropiezo y nada que preocuparse. A seguir trabajando y darle vuelta a la página", "Así es. A un mexicano excelente y exitoso, en las buenas y en las malas. !!!vamos campeón!!! Saludos desde Ecatepec edomex", "Que lo olvide, no es su peso y ya perdió sea como sea perdió, que regrese a su peso", "Con lo que vimos la verdad mejor que ni lo intente su cuerpo no responde en esa categoría", "Hasta que le pusieron un buen gallo en frente… y no pudo", escriben las redes sociales con la tremenda pelea de los dos boxeadores.

