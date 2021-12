Paola Rojas de colores fuertes lo que mejor le va en cuestión de moda

Paola Rojas de 45 años de edad vuelve a dejar en claro que los colores fuertes son su fuerte, prueba de ello fue la blusa en color verde fuerte con beige y blusa tipo cuero en color negro con el cual le dio ese toque de elegancia que siempre la ha caracterizado en el mundo de la farándula.

Para quienes no lo saben la periodista mexicana es una de las mejores vestidas de la farándula mexicana y es que lejos de solo llevar vestidos floreados o blazer y pantalón ella le apuesta con todo a los vestuarios modernos con los que desata la locura total de todos.

"Me encantan las sorpresas, me me encantas más tu….", "eslumbrante y espectacular estrella de la TV siempre a la vanguardia de la moda...!!! Wwwwwooooowwwww gran look, hermosa y linda", "Como cuando haces la pregunta pero ya sabes la verdad", "Cualquier cosa que venga de tí la esperó con mucho gusto", le escriben los fans a la guapa comunicóloga.

Una de las cosas por las que muchos ven a Paola Rojas como un ejemplo a seguir, ha sido por la manera en que hace su trabajo y es que ella no solo tiene el noticiero de Al Aire Con Paola, también es parte de un programa de radio, además de ser conductora de Netas Divnas, pues le encanta ser una mujer multifacética, algo que le aplauden demasiado.

Otra de las causas por las que esta mujer llama la atención es por su altura y es que mide 1.77 esto llama demasiado la atención de quienes la conocen, pues da ese toque de presencia entre los pasillos de Televisa donde trabaja desde hace varios años.

Esperan outfits de invierno

Lo que esperan los seguidores de la comunicóloga mexicana para este año, son verdaderos outfits de invierno y es que están seguros que este año Paola Rojas se luzca al máximo con los diseños de temporada, pues como se dijo anteriormente le encanta vestir muy bien.

Además, la famosa se ha convertido en un punto de referencia en la moda por lo versátil que es, como se dijo anteriormente ante los gustos de la moda.

