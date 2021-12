Paola Rojas de palazzo guinda muy elegante como siempre en su noticiero

Paola Rojas de 45 años de edad le dijo adiós a la manga larga por unos momentos para lucir un palazzo guinda en el noticiero Al Aire con Paola, con el cual se miraba espectacular, además de un maquillaje frío con el cual se miraba demasiado elegante, pues no hay día en que la famosa robe la atención.

Y es que desde hace un tiempo a Paola Rojas, le ponen los mejores vestuarios para salir en la pantalla chica, lo mejor de todo es que no necesitan ser extravagantes como todo el mundo cree, pues con el porte que se carga siempre se le ven espectacular a esta bella mujer.

Por si fuera poco el color guinda es uno de los que mejor se le ven, pues además resalta mucho la tonalidad de su piel, además los palazzos siempre han sido la mejor opción para ella, pues como es una mujer muy alta dicho estilo también le favorece bastante.

"Paola Sinceramente Siento Un Gran Respeto Y Admiración Hacia Tí Siempre Te Deseare Todo Lo Mejor Tu Siempre Serás Mi Conductora Favorita". "Como siempre señorita guapa hermosa bella y unos ojos hermosos ilove me alegras todas las mañanas cuídate mucho okay", le escriben a Paola Rojas en la foto que alcanzó más de diez mil likes.

Por si fuera poco la periodista mexicana dijo en Netas Divinas lo que espera para esta Navidad y muchos le dieron la razón, pues lo único que desea es tener salud para pasarla de lo más cómodo con su familia, pues como se ha dicho anteriormente es muy trabajadora, por lo que sus expectativas son muy sencillas en estas fechas.

Me refiero físicamente estar bien y disfrutar de mi familia y ya, y que crees mi expectativa en esta Navidad es la misma estar tener la suficiente para disfrutar a mi familia y ya o sea no espero más no quiero que Santa Claus entre por la chimenea, ni que me traiga las escrituras de una casa, dijo la famosa en el programa.

Cabe mencionar que Paola Rojas siempre ha sido una mujer muy presente con sus hijos a pesar de la carga de trabajo que siempre tiene.

