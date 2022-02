Paola Rojas en outfit completamente en color uva inspira y enamora a fans

Paola Rojas de 45 años de edad le volvió a poner sabor a las redes sociales, esto después de haberse puesto un vestido en color uva al igual que unas botas del mismo tono con las cuales enamoró a sus fans y es que quiso verse muy exótica para el programa Al Aire Con Paola.

"Hermosa como siempre Paola. Saludos!!!", "Hermosisima mujer endiabladamente hermosa me encantas", "Saludos Paola siempre sonriente y bella con todo el respeto saludos", "Hermosa un beso grande para ti con cariño", "Feliz día siempre eres una mujer muy hermosa", escriben las redes sociales.

Y es que no hay día en que no veamos a la vanguardia a la periodista mexicana quien se ha convertido en un referente de la moda desde que ha tenido más trabajo, pues no solo la vemos en el noticiero, también en Netas Divinas donde su belleza se puede contemplar más al máximo.

En cuanto al maquillaje de Paola Rojas la vimos como siempre con tonos discretos muy de acorde a la ocasión en este caso usó tonos de día con los cuales su sonrisa se miraba espectacular como siempre, pues es una de las primeras cosas que notan los fans de esta mujer cuando la ven en la pantalla chica.

Aunque muchos consideran a esta famosa una mujer perfecta y delicada, como cualquier ser humano ha tenido sus arranques de ira, pues hace poco reveló que lastimó a personas en el pasado en un ataque de enojo, pues siempre ha dicho que en un noticiero no te puedes equivocar y cuando le ha pasado se ha molestado con su equipo de trabajo, pues le gusta todo a perfección, aunque a veces es imposible tener todo en orden, por lo que ha llevado a tener sus molestias con quienes la rodean por lo que ha tratado de cambiar eso.

Incluso en una ocasión mencionó que le ha tratado de valer ciertas cosas, pues ya no está en busca de la perfección, pero sí de hacer un buen trabajo con el cual su público más que nada este feliz con los resultados.

Cabe mencionar que esta madre soltera tiene más de dos trabajos, por lo que muchos la admiran por esa tenacidad que se carga.

