Paola Rojas en su máxima elegancia con coqueto traje sastre blanco y negro

Paola Rojas de 45 años de edad reventó las redes sociales al presumir un espectacular traje sastre con el que se miraba no solo elegante, sino muy guapa como siempre, pues no es sorpresa que cualquier diseño se le vea de maravilla a esta mujer quien es una de las más trabajadoras de Televisa.

El conjunto de Paola Rojas era de dos piezas un blazer blanco con negro muy parecido al de cebra de animal print, además de un pantalón con el mismo diseño, dándole un toque extraordinario cuando apareció a cuadro en su noticiero Al Aire Con Paola, donde tiene varios años como conductora.

"Mujer endiabladamente hermosa me encantas paola", "Wow! No hay ser más hermoso del mundo, que iguale tu belleza!!", "Con todo respeto @paolarojas quiero decirte que luces espectacularmente bella y sumamente hermosa con tu look", "Igual para ti y es un honor acompañar a tan distinguida dama!!", le escriben en su foto a la famosa.

Para quienes no lo saben, Paola Rojas se ha convertido en una experta en moda, es decir lleva todo tipo de vestuarios a su programa matutino, desde faldas a la rodilla, hasta palazzos con los que realmente se ve muy divina como siempre, en cuanto al maquillaje le gusta verse de lo más natural posible.

Otra de las cosas por las que ha sido elogiada es por la calidad de persona que es, pues para la periodista mexicana no hay nada mejor que llevarse bien con los demás y es que nunca la verás en pleito con otra famosa, o que hable mal de ella, ya que prefiere llevar la fiesta en paz con quien sea debido a que lo único que le importa es el trabajo y su familia.

Cabe mencionar que este 2022 la artista se dio la oportunidad, de darlo todo en el ejercicio, pues en una ocasión dijo que la pandemia le trajo consigo unos kilos de más por lo que ha estado muy activa haciendo spinning lo que sorprende a sus fans, porque su tiempo es muy ajustado.

Además, trata de comer lo más sano posible y es que es de las mujeres que piensa eres lo que comes, por lo que su dieta va llena de proteína, además de carbohidratos balanceados.

