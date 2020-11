Paola Rojas en traje de baño desata la fantasía de sus fans

Paola Rojas de 43 años de edad nos vuelve a deleitar con la belleza de su físico y es que la conductora decidió ponerse un traje de baño, como toda una sirena pero no porque este de vacaciones o algo por el estilo, pues todo se trató de trabajo, ya que la periodista quiso ver como quedó el Arrecife Mesoamericano tras el paso del huracán Delta.

En el video que subió Paola Rojas en Instagram se puede ver a la periodista sentada en una lancha y hablando un poco sobre la afectación que ocasionó el huracán, pero los fans de Paola Rojas se fijaron en el cuerpazo que se carga la guapa mujer, quien a pesar de tener dos hijos, se sigue viendo fabulosa.

"Hermoso paisaje el cual está más completo con tu presencia y el reportaje además de interesante mostrando una sirena nadando", "Que linda Paola estás súper bonita y se ve que eres bien buena onda", "Que hermosa postal y encantadora hembra que engalana ese momento vivido dios bendiga tu existir bella señora"Buenos días Paola que tengas un excelente viernes y un fin de semana chido hermosa besos", le escriben a Paola Rojas.

En la grabación se puede ver a Paola Rojas con un vestido en color azul muy sencillo, pero ajustado al cuerpo de la presentadora, además traía toda la actitud de hacer dicho reportaje, pues el chapuzón que se dio la artista no se lo quita nadie, pero cuando la cámara grabó a Paola Rojas, bajo el agua, todo cambió, ya que fue comparada con una sirena.

Lo que a muchos les gusta de Paola Rojas es que es una mujer muy arriesgada, es decir a ella le encanta hacer reportajes donde tenga que andar en ruinas, o túneles, lo que habla muy bien de ella, y es que muchos pensarían que Paola es una mujer que solo le gusta verse bonita ante las cámaras, pero la realidad es otra, pues le gusta lo extremo, además es muy apasionada en el trabajo.

Paola Rojas no solo desató la locura cuando aparece en traje de baño, pues cuando lo hace con ropa también deja babeando a más de uno, pues ya sea con vestidos a la rodilla o palazzos, la famosa se ve muy guapa, por lo que varios piropos le han llovido a la presentadora quien es una verdadera dama para sus fans.

Para quienes no lo saben Paola Rojas no solo es conductora de Al Aire con Paola, donde da las noticias más relevantes, también forma parte de Netas Divinas, donde ha compartido su lado más humano, pero de una manera divertida, pero claro cuidando su imagen, pues recibir ataques por mostrarse tal cual en dicho programa.

Aunque Paola Rojas al parecer sigue de novia con el empresario argentino Marcelo Imposti, con quien se le ha visto en varios eventos, ella dijo en un programa de Netas Divinas que jamás volvería a portar un anillo de casada, ya que vivió un trago amargo después del video de Zague con el cual Paola Rojas tomó la decisión de divorciarse.

"Sí por ejemplo yo te diría que sí ya se me ocurrió algo que no me volvería a poner un anillo de casada, estaba piense y piense no, lo que pasa es que esto está divertido me gusta digamos, bueno no sé a lo mejor cuando cumpla treinta" dijo Paola Rojas en redes.