Paola Rojas estornuda en su programa y le llueven criticas por no usar el antebrazo

Paola Rojas de 44 años de edad se ha vuelto viral en estos momentos, esto después de haber estornudado en el noticiero Al Aire Con Paola, donde se encontraba un colega con ella, quien quedo con el ojo cuadrado al ver como la periodista tuvo que pedir una disculpa de inmediato, pues debido a la pandemia dicha acción está fuera de lugar, pero de inmediato se justificó.

Pero eso no es todo lo que hizo Paola Rojas, pues aseguró que el foro de televisión, donde se realiza el noticiero estaba muy helado, además es un lugar cerrado, pero lejos de seguir con el incómodo momento que vivió la famosa de inmediato se reincorporó en lo que estaba haciendo, ya que es una mujer muy profesional, pero para esto las redes sociales, ya habían hecho de la suya.

En redes sociales el estornudo de Paola Rojas cuenta con miles de reproducciones y los comentarios no se hicieron esperar, aunque algunos sí fueron algo ofensivos para la ex mujer de Zague, los demás eran de manera divertida, pues la guapa mujer siempre ha sido respetada por ser alguien que jamás se mete en líos con nada ni con nadie, es por eso que sus fans la quieren tanto.

"Que bárbaro deberás porque tiene que pedir disculpas si estornudar es algo normal y toda vía da explicaciones la pobre que feo que en esta sociedad miren mal estornudar", "Es normal, a veces no se puede contener el estornudo, deberían de tener pañuelos y gel antibacteriano por si pasa se pueda limpiar luego", "Era un simple estornudo, quizá no fue la forma correcta por no usar el antebrazo", le escribieron a Paola Rojas.

Lo que a los verdaderos fans de Paola Rojas molestó, es que ella se haya tenido que disculpar, pues consideran que es una reacción muy común del cuerpo humano, causando un debate por defender a la periodista quien siempre ha sido considerada una mujer trabajadora que no le gusta meterse en problemas y cuando los hay sale a dar la cara.

Regresando con la belleza de Paola Rojas muchos fans de la artista se han percatado del buen gusto que tiene la periodista a la hora de vestir, pues lejos de verse vulgar, Paola Rojas trata en todo momento de verse coqueta, pero elegante y lo logra, pues le llueven piropos de todo tipo a la presentadora que sabe muy bien desatar la locura cuando se lo propone.

Otra de las cosas por las que Paola Rojas es muy admirada es por su manera tan auténtica de ser y es que ella refleja su verdadera personalidad cuando está en confianza, el lugar donde lo hace es en Netas Divinas, donde la mujer casi siempre se muere de la risa por las ocurrencias de sus compañeras, quienes quieren demasiado a la periodista.

Además Paola Rojas ha realizado cosas que el público jamás pensó que haría, una de ellas es hablar de su vida privada y como le hace para ser madre soltera, pues ella siempre está trabajando, pero como toda una mujer profesional acomoda todos sus tiempos para no perderse de los momentos grandiosos de la vida, por lo que muchas fans de Paola Rojas desean ser como ella.

Paola Rojas también sabe como divertirse pues algo que le fascina a la famosa y pocos lo sabían es bailar, por lo que cada que se le da la oportunidad de hacerlo lo hace, provocando el placer de Paola Rojas pues la llena de felicidad expresar sus emociones con baile.

