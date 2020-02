Paola Rojas habla como nunca del escándalo del video de Zague

Paola Rojas abrió por primera vez su corazón con respecto a los difíciles momentos que vivió tras la filtración de un video íntimo de su ex esposo Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague; dicho escándalo provocó la separación de la periodista y el ex futbolista. "He hablado muy poco del tema porque es durísimo, todavía me duele, yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos, todo esto públicamente ha sido brutal", manifestó en una entrevista con Yordi Rosado en su programa "La última y nos vamos".

La periodista Paola Rojas contó que cuando la "bomba estalló", lo primero que hizo fue proteger a sus hijos; asimismo señaló que nunca pasó por su cabeza no ir a su noticiero al día siguiente que se filtró el video de su entonces esposo Zague.

He ido a trabajar enferma y he ido a trabajar exhibida...ya ocurrió.

Paola Rojas aseguró a Yordi Rosado que lo más dañino de toda esta situación, fue que muchas personas se metieron en su intimidad, "lo más dañino fueron todos estos, no ataques, no eran exactamente ataques, cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una es cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad, con eso que paso muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, fue como si se hubiera abierto la puerta de mi recamara y muchos se metieron, me escribieron unas cosas, tanta obscenidad".

Tuvo prioridad de proteger a otras personas y ella misma se puso al final de la fila; Paola Rojas no pudo evitar llorar tras expresar: