Paola Rojas habla sobre su relación con Saúl "El Canelo" Álvarez

México.- A mediados del 2019, es decir, hace ya algunos años, los nombres de la conductora Paola Rojas y Saúl "El Canelo" Álvarez, el boxeador, acapararon bastantes titulares de noticias, pues se afirmaba que ambos mantenían un romance y ahora ella es quien ha decidido hablar sobre el tema a casi dos años de aquel revuelo.

La periodista, quien ha estado luchando por mantener su vida personal lo más privada posible, todavía más después de aquel incidente con su exmarido, el periodista de deportes Luis Roberto Alves "Zague", pero no lo ha logrado, pues todos se mantienen al tanto de todos y cada uno de sus movimientos.

Sin embargo, ahora que ha pasado un buen tiempo de aquella controversia sobre si tenía una relación con el boxeador o no, aprovechó que en su programa, "Netas divinas", hablaron sobre el gusto culposo de la gente por enterarse de la vida de los demás y se refirió a este tema.

Paola explicó por qué la vieron en diferentes ocasiones al lado del boxeador mejor pagado en la historia del deporte y reveló cómo el invento de su falso romance terminó por acabar con aquella linda relación que mantenían.

Resulta que la conductora de "Al Aire con Paola" y "Netas Divinas", señaló que su único vínculo con Álvarez eran las buenas intenciones que ambos tenían de ayudar a la gente que más lo necesitaba, sin embargo, los medios de comunicación inventaron que había algo más.

Según recuerda, inventaron que era la novia del Canelo cuando lo único que los vinculaba era su intención de ayudar a otras personas. Él utilizaba su dinero para ayudar a jovencitos enfermos, lo cual ha hecho en repetidas ocasiones, incluso, recientemente ayudó a un niño que necesitaba un trasplante de pulmón, haciéndose cargo de todos sus gastos.

Rojas comentó que ella era quien ponía en contacto al boxeador con las fundaciones para que hiciera donaciones, por lo que poco a poco se fueron acercando creando una relación de amigos, esto sin que hubiera algo más, tal y como afirmaban los medios de comunicación.

"Yo tenía la fortuna de ser la vía para que justamente ayudara a fundaciones e instituciones, por eso iba a las peleas, lo entrevisté y me lo inventan de novio", recuerda la periodista mexicana.

Asimismo, aseguró que los rumores terminaron rompiendo su relación benéfica, pues poco a poco el contacto entre ambos se fue perdieron, quizá por la incomodidad que podría haber sentido su novia, lo que la hizo sentirse mal sin tener culpa alguna.

"Se medio canceló eso que al final le llevaba ayuda a muchos porque ya era incómodo, me imagino, para su novia… Yo ya me sentía la cougar apuntada con él…, todo mal y no era cierto, nada que ver. Supongo que le fue incómodo (a Fernanda Gómez, novia del Canelo Álvarez), no estoy afirmándolo", finalizó.

