Paola Rojas la mujer que enfrenta el coronavirus todos días

Paola Rojas está demostrando que es una mujer digna de admirar y para salir adelante nadie le impedirá sacar su trabajo para mantener a sus hijos, ni siquiera el mismo coronavirus, ya que vemos a la mujer todos los días en el noticiero que conduce.

Contrario a otros conductores que se turnan para acudir a sus trabajos y evitar contagiarse de covid-19, Paola hace todo lo contrario, ya que ella a sido considerada una mujer muy profesional en todo lo que hace.

Aunque muchos fans le piden a la mujer que mejor se quede en casa y que otro la cubra, ella quiere ser la que informe sobre los acontecimientos que hay en el mundo, dejando en claro que su nombre vale mucho en la televisora.

"Hola Paola buenos días yo me quedo en "causa" viéndote la única mañanera que vale la pena ver", "No sabes que alegría y que ganas de seguir adelante me dan al verte haces mi día menos pesado te mando un fuerte abraso a distancia Saludos", le escriben a Paola.

Recordemos que Paola no solo es una mujer de admirar por su trabajo, sino por su diginidad después de que el comentarista deportivo Zague, padre de sus hijos estuviera en un escándalo, donde se filtró un video sexual en redes.

