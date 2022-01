Paola Rojas le cambia al look con unos bucles super definidos

Paola Rojas de 45 años de edad está imparable en cuanto a estándares de belleza, pues ahora se dejó ver con unos bucles de cabello los cuales se le miraban muy bien y es que al parecer la famosa quiso llegar a su noticiero con un cabello mucho más expresivo que el de costumbre y lo logró.

Y es que como algunos ya lo saben Paola Rojas en repetidas ocasiones siempre ha llegado con el cabello totalmente lacio, por lo que en pocas ocasiones se le ve con un peinado diferente aunque esta vez decidió cambiar su estilo lográndose ver de lo más guapa para su público.

"Buenos días Pao, que tengas un extraordinario día, abrazo", "Wow Siempre luciendo muy hermosa @paolarojas qué tengas un excelente día", "Buenos días Paola. Que tengas excelente día. Abrazo", "Cómo siempre aquí estoy para ver tu excelente noticiero Pau , saludos", le escriben a Paola Rojas en la foto.

Como también es costumbre no se ignoró el outfit de la también conductora de Netas Divinas el cual luce muy bien para esta temporada de invierno, se trató de un vestido blanco con negro muy parecido al animal print, así como unas botas largas de cuero con las que llamó mucho la atención debido al estilo exótico que reflejan en su foto.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Paola Rojas ha tratado de vestirse a la vanguardia, no solo porque es figura pública y eso lo amerita, sino porque le está gustando este tipo de looks con los cuales se ve muy coqueta, además de darle una imagen fresca a la mujer quien se ha convertido en icono de moda.

Algunos de los estilos que le van muy bien son los vestidos sastre, los palazzo, las faldas de cuero y hasta un pantalón de látex bien estilizado la presentadora ya se ha puesto de todos los estilos y aún desea experimentar con nuevas modas que traiga este 2022.

Cabe mencionar que nunca ha caído en lo vulgar y es algo que el público le aplaude pues son pocas las celebridades que llevan el glamour a otro nivel.

