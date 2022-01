Paola Rojas llega arrasando a su noticiero con vestido negro y bronceado de lujo

Paola Rojas de 45 años de edad de nueva cuenta causó revuelo en redes sociales y esto al aparecer con un elegante vestido en color negro de cuero, muy elegante con el que lució una figura muy estilizada como siempre y es como ya lo saben tiene un físico muy bien trabajado.

Dicho vestido de la periodista mexicana era a la rodilla sin mangas y como accesorio final, le agregó una bufanda para no resfriarse, ya que hace mucho frío en el foro de televisión donde trabaja, lo que llama la atención de esta famosa es que llegó con un bronceado al matutino donde es la protagonista desde hace tiempo.

"Woooow desde que te vi partiendo rosca, dije wooow, muy bella, sexy y hermosa figura que enamora!", "Bellísima Pao, buenos días", "Que bonito vestido, bueno más bien es la modelo! Saludos Pao", "Ojalá y los reyes me hubieran traído una dama hermosa e inteligente como tú", le escriben a Paola Rojas en la foto al verla tan radiante como siempre.

Y es que a pesar de la ajetreada agenda de trabajo de la conductora, ha sabido verse bien en todo momento, es decir ella no descuida su físico en ningún momento como figura pública, es por eso que sus fans la admiran demasiado por tener una disciplina en todo lo que hace desde hace varios años, incluso ella ha dicho en muchas ocasiones que ni siquiera sabe como le hace para salir adelante.

Aunque muchos no lo saben, en el pasado la misma mujer señaló que extrañaba algo que ya no tiene se trata de su seguridad, así lo confesó en Netas Divinas, pues desde hace tiempo no se siente igual, por lo que dichas declaraciones le sorprendió a sus compañeras, ya que ellas la ven como todo lo contrario.

Una de las cosas por las que Paola Rojas se ha convertido en un icono de mujer empoderada ha sido después de haberse divorciado de Zague, padre de sus hijos, ya que muchos pensaron que su carrera profesional se vendría abajo, pero la realidad es que fue todo lo contrario le ha echado más ganas a la vida.

