Paola Rojas no necesita verse vulgar para conquistar a cualquier hombre

Paola Rojas de 44 años de edad desató la locura en redes sociales, esto después de haber llegado al programa Al Aire con Paola, con un outftit con el que se miraba guapísima la bella mujer quien para muchos es considerada una verdadera diosa, ya que se mira muy bien la periodista quien tiene un porte único a la hora de vestir.

Y es que para quienes no lo saben, Paola Rojas es de las mujeres de la farándula que sabe muy bien como vestirse, dejando la vulgaridad atrás para verse como una mujer con mucho porte, pues si checamos su Instagram la clase de la también conductora se nota desde lejos, además ella en todo momento ha tenido el título de dama no solo por el look que transmite, sino por no enfocarse en los escándalos, ya que ella desea que su carrera sea reconocida y no su vida personal la cual cuida demasiado, en especial la de sus hijos.

Vayamos con el look de Paola Rojas se trata de una blusa de seda muy nice con la que la guapa mujer no necesitó usarla muy apretadita, pues la comodidad le fascina a la mujer originaria de la Ciudad de México, mientras que el pantalón era totalmente de cuero en color metal el cual se adaptó a su físico, pues desde hace años hace cardio para mantener la figura.

Otra de las cosas por las que Paola Rojas es querida en Instagram es porque tiene un sentido del humor muy divertido, es decir a pesar de los golpes duros, ella sabe poner su mejor cara dentro y fuera de cámara, por lo cual sus momentos tristes los guarda cuando ella está sola, además por sus hijos es una mujer fuerte que nada la ha tumbado.

"Hola pao hermosa te ves super sexy me encantas corazón", "te ves Buenísima. Pao. Feliz viernes. Hermosa. Cómo siempre", "Un día más y hay quedar lo mejor buen día", "Frase del día: “En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes", "Buenos días Paola que tengas un excelente martes hermosa besos", le escriben a Paola Rojas en Instagram sobre la foto que alcanzó más de once mil likes.

Ahora si pasamos al plano más personal de Paola Rojas, veamos como se comporta en Netas Divinas, donde se nota mucho más divertida que en el noticiero, pues ahí comparte anécdotas demasiado fascinante en los cuales más de uno de sus fans se sorprenden debido a que la famosa tiene ambos desde viajes, hasta algunos momentos a lado de sus amigos.

Y es que muchos pensarían que Paola Rojas es una mujer con cara de seriedad en todo el tiempo, pero la realidad es que ella es una mujer tan alivianada que cuando, falta en Netas Divinas los usuarios de inmediato le preguntan a la producción porque faltó.

Recordemos que la fama de Paola Rojas aumentó de un tiempo para acá, esto después de que se lanzara el video escándalo de su ex esposo Zagué, con quien terminó al poco tiempo después de la polémica, pues la periodista se sintió humillada en todos los aspectos, es por eso que trató de esquivar a los medios, debido a las preguntas que le hicieron.

Paola Rojas también se ha ganado fanatismo por ser una madre soltera que desquita el dolor no solo con ayuda de sus amistades, también con el trabajo, pues ella asegura que nunca ha parado de trabajar, pues es una mujer que no le gusta la dinámica, es por eso que hace cosas extrovertidas para llenarse de más energía y no perderla.