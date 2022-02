Paola Rojas no soporta que le regalen esto y explica sus razones

Paola Rojas de 45 años de edad, reveló en Netas Divinas una de las cosas detestables más detestables para ella, se trata que le regalen flores, pues ella mismo señaló que se trata de un cadáver que al final de cuentas se termina pudriendo, por lo que no es fanática como otras mujeres de estos detalles.

"No me gustaban que me dieran flores, porque al final, pues se van a morir te están dando un cadáver una flor, si ya está cortada está muerta, o sea está en un bonito momento, pero es un cadáver y la vas a ver morir empieza a oler como mis dedos que me puse pico de gallo al mollete entonces no me gustaban que me dieran flores incluso lo llegue a verbalizar", dijo Paola Rojas.

Después de narrar su experiencia asegura que si le gustan por ejemplo las orquídeas las cuales están en todo momento contigo, pero fue muy clara en su ideología, por lo que muchos le dieron la razón, mientras que otros internautas dejaron en claro que a ellos si les gustan las flores.

"La ñoñes de Paola no tiene precio, se parece a las compañeras de la universidad", "Dios tampoco me gustan las rosas rojas adoro otros tonos blancas amarillas naranja etc menos rojas", "He notado que siempre están hablando de lo que les gusta o no les gusta que les regalen, pero no de lo que les gusta regalar", escriben las redes sociales.

Una de las cosas que ha logrado Paola Rojas en Netas Divinas es que la conozcan más como mujer, pues solo se ha conocido a la persona pública que vemos en el noticiero, pero gracias a sus anécdotas, además de experiencias, los fans la han conocido mucho más y eso es algo que les agrada bastante.

Además, se le ha visto muy guapa en los dos últimos años, pues sus fans de inmediato lo han notado, por lo que es algo que le aplauden y le alaban pues se mira muy bien con cada outfit que se pone, desde vestidos a la rodilla, hasta palazzos con los cuales ha robado miradas.