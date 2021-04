Paola Rojas opaca con su cuerpazo a Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún de Netas Divinas

Paola Rojas compartió en su feed de Instagram una fotografía junto a sus entrañables amigas de "Netas Divinas": Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún. Con motivo de la Semana Santa las conductoras de este show de televisión se trasladaron a una de las paradisíacas playas mexicanas, donde además de pasar gratos momentos, grabaron un programa especial para la emisión de Unicable. De momento se desconoce el destino al cual viajaron.

En la foto que la periodista y titular del noticiero "Al aire con Paola", lució el cuerpazo que tiene al usar traje de baño y dejar al descubierto el abdomen de acero que tiene. Además en dicha imagen irradia belleza y luz propia.

"Risas divinas", expresó Paola Rojas en su post. Como era de esperarse la ex esposa del ex futbolista mexicano Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, ha recibido muchos comentarios halagadores de parte de sus seguidores. "Todas son bellas, pero Paola es otro nivel", "perfección absoluta", "me encantan estas nuevas netas divinas, son las amigas chidas que me faltan", "guapísima" y muchos más.

Por su parte Daniela Magún, integrante del grupo Kabah, publicó en su cuenta personal de Instagram la misma fotografía que su amiga Paola Rojas, con este bello mensaje: "si la vida te regala momentos y amigas así agradece, agradece, agradece; risas divinas".

La comediante y actriz Consuelo Duval compartió una foto donde las cuatro posan de espalda ante la cámara, mirando el hermoso atardecer que tenían frente a ellas. "Fuertes, poderosas e invencibles, así somos las 'Netas Divinas', las amo Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Rojas".