Paola Rojas pensó que su ruptura con Zague la hundiría en un mar de tristeza

Paola Rojas de 45 años de edad, decidió hablar como pocas veces lo hace de su exesposo Zague haciendo otra confesión sobre el fin de su matrimonio, pues ella pensó que la ruptura la iba a desmoronar por dentro, pero lejos de eso entendió muchas cosas convirtiéndola en una mujer muy fuerte.

Y es que al parecer toda la vida Paola Rojas idealizó una vida perfecto con un matrimonio muy feliz, pero tras el escándalo que protagonizo el padre de sus hijos, muchas cosas cambiaron, por lo que ahora está más aplicada en otros aspectos de su vida, dejando en claro que no necesita idealizar como muchas personas lo hacen.

"Ahora ojo es difícil de verbalizar porque sí es muy completo, o sea yo me case con la idea de casarme para siempre estaba perdidamente enamorada, sabes pero tampoco es que fue un descalabro total, no, porque sabes, creo que la clave es no tener expectativas no si sucede así que maravilla y si no sucede de otro modo, pero sobrevivimos todo", dice la periodista mexicana.

Para quienes no lo saben es muy normal que en Netas Divinas toquen temas muy delicados que el público les ha pedido en cada capítulo y aunque a las conductoras les cuesta un poco hablar del tema sorprenden por la manera en que maneja la situación, por eso las quieren en el nocturno que siempre da de que hablar en redes sociales.

Otra de las cosas que llaman la atención de esta guapa mujer es que siempre enamora por su manera de vestirse tan elegante, ya que nunca le ha gustado caer en la vulgaridad, pues siempre trata de que sus diseños sean casuales, pero con un toque que siempre impacte a todos.