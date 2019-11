Paola Rojas posa por primera vez con quien sería su novio

Paola Rojas causó emoción en un evento pues se dejó ver con el hombre que podría ser su nuevo galán del que se había hablado anteriormente, se trata del empresario argentino Marcelo Imposti, con quien hizo gala en la Ciudad de México en una velada mágica.

De acuerdo con otros medios el poderoso hombre estudio en la Universidad de Belgrano y es el director de la empresa Grupo Publica desde hace nueve años, por lo que es un hombre de negocios muy conocido.

Recordemos que Paola Rojas pocas veces ha querido hablar de su vida privada pues desde que terminó su matrimonio con el comentarista deportivo Zague, debido al video escándalo que protagonizó y se hizo viral, la conductora prefirió seguir adelante sola, pero cuidando más su vida privada.

Y es que aunque Paola entró hace unos meses a Netas Divinas donde comparte experiencias de todo tipo pocas veces ha hecho declaraciones entorno al terreno amoroso, aunque esta vez el panorama podría cambiar un poco.

Además muchos de los fans de la periodista se han dado cuenta que Rojas luce cada vez más guapa en sus redes sociales, donde demuestra sensualidad y elegancia, pero sobre todo un gran carisma el cual deja a más impresionados pues ante los problemas que ha enfrentado la mujer saca su mejor cara ante las cámaras.

Mientras tanto usuarios muy felices comentaron a Paola que se mira muy bien a lado del argentino quien apareció muy sonriente en la foto.

"Por eso digo, que no hay mal que por bien no venga!! Muy guapa Paola", "Tratando de llenar el vació que dejo su ex", "Eres un mujerón muy hermosa bella sexy y elegante y que lindo cuerpo tienes mi Paola linda te amo lindo día", le escribieron a Paola.