Paola Rojas presume los vestidos más elegantes para sus fans

Paola Rojas siempre ha sido considerada una mujer con mucha clase pues siempre lo refleja en su manera de hablar y hasta de vestir, prueba de ellos es como la vemos en el noticiero Al Aire Con Paola, donde siempre se luce.

Y es que no hay ningún día en que la periodista llegue al foro con toda la elegancia y sencillez posible pues a pesar de ser una mujer muy guapa atribuyéndole la perfecta figura que se carga, prefiere no mostrar demás, ya que no quiere caer en lo vulgar.

Además Paola ya es conocida en el medio por lucirse con sus vestidos debajo de la rodilla con los cuales deja a sus fans con la boca abierta y donde los piropos no se hacen esperas de ninguna manera pues le dicen de todo, aunque no hace mucho caso, pues al parecer ya encontró el amor.

Hace unos días fue felicitada por un bello vestido primaveral con el que llegó al programa pues además de colorido se miraba muy elegante al estilo de la realeza.

En otro vestido Paola volvió a llevarse varios halagos, pues eligió un color muy peculiar se trató de un diseño en color azul con el que dejó en claro que cualquier color le favorece a la presentadora.

Pero es cuando Rojas se lleva hasta los números de sus fans cuando aparece con vestidos de dos piezas pues hace unas combinaciones increíbles sin tener muchos accesorios.

