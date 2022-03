Paola Rojas rejuvenecida con este vestido de tirantes color rosa palo

Paola Rojas de 45 años de edad, desató la locura al modelar con un vestido de tirantes con el cual paralizó las redes sociales, pues no solo se miraba jovial y moderna, sino que no perdió el porte que siempre la ha caracterizado en el mundo de la farándula mexicana.

El vestido de tirantes por todos lados de Paola Rojas, fue en color rosa palo y arriba de la rodilla, también lució un peinado con ondas, así como unas zapatillas abiertas con las cuales se deja ver elegante en todos los aspectos, a esto súmale la sonrisa encantadora que tiene.

Para quienes no lo saben a la periodista mexicana nacida en la Ciudad de México, no le gusta verse vulgar, pues como una mujer de respeto, sabe escoger muy bien que prenda le va bien y cuál no, por lo que esta fue una excelente elección para ello, por lo que sus fans lo aprobaron de inmediato.

"Hermosísima hermosa mujer, me encantas Paola me encantas", "Que hermosura, yo no podría concentrarme en el trabajo, con semejante belleza, estás hermosísima Paola, te felicito en verdad", "Color perfecto vestido perfecto eres la elegancia caminando", "Que hermosa hembra estás divina toda una faena de belleza", escriben en la foto que alcanzó más de 15 mil likes en Instagram.

Hay que mencionar que esta conductora siempre anda a la línea en los programas a los que acude, pues en la mañana lleva un vestuario diferente en Al Aire con Paola Rojas, mientras que en Netas Divinas lleva otro mucho más elegante, dejando a todos impresionados, además por la energía que desborda en cada uno de los proyectos.

Por si fuera poco es una mujer muy entrona, ya que cuando hace reportajes también le entra a las actividades que realizan las personas a las que entrevista, ganándose la admiración total del público, quien queda fascinado por lo apasionada que es la comunicadora.

Cabe mencionar que la guapa artista es una de las comunicadoras más populares de México debido a su voz y la forma en la que da a conocer las noticias más relevantes del mundo.

