Paola Rojas rompe en llanto al escuchar las emotivas palabras de sus mellizos

Netas Divinas preparó un programa muy especial por el Día de las Madres, pero fue Paola Rojas quien se llevó la cereza del pastel después de escuchar a sus hijos decirle lo que significa para ellos, rompiendo en lágrimas en pleno foro de televisión, pues no se esperaba dicha sorpresa por parte de los menores.

En el vdeo que le compartieron a Paola Rojas, se puede ver a los dos hijos que procreó con Zague decirle que es una mujer muy fuerte en todos los aspectos y eso los hacía sentir muy orgullosos, pues cuando la famosa se divorció de su padre decidió darlo todo por ellos, pues es bien sabido como los ha sacado adelante.

Aunque no quiere decir que los niños no tienen el apoyo del ex deportista, su madre lo ha dado todo por ellos, pues en una de sus tantas anécdotas hechas en Netas Divinas deja en claro que siempre ha tratado de dividir sus tiempos para ver crecer a sus hijos a quienes considera muy bien portados demostrando el orgullo que también siente.

"Que lindos! Cada uno se expresó a su manera", "Preciosos regalos de Dios Felicidades por ser tan hermosa mamá", "Wooo son siameses y son tan distintos, uno es igualito a ti Pao, y el otro es igualito a su papi", "Hay que belleza... lleve de la emoción. Somos afortunadas por tener a nuestro cuidado seres tan especiales", "Cuando vi esto en el programa lloré un montón jaja creo andaba hormonal", escriben las redes.

Por si fuera poco Paola Rojas llegó el día de hoy a su noticiero con un outfit muy alegre, pues vestirse bien se ha convertido en algo primordial para ella, pues ha dado cátedra del buen vestir desde que se divorció, ya que se le ha visto con diseños muy espectaculares que van desde vestidos a la rodilla, hasta radiantes palazzos con los que deja en claro que sabe de moda.

Cabe mencionar que también se ha convertido en una de las famosas más queridas del espectáculo debido a su calidez humana, así como lo entregada que es en el trabajo.

