Paola Rojas se deja ver una vez más con su nuevo novio

Paola Rojas por fin abrió un poco los espacios de su privacidad y lo hizo por medio de unas fotos en redes sociales donde se le ve al lado del hombre que le robó el corazón se trata de Marcelo Imposti.

Como ya se había dicho meses antes a Paola se le había visto con su galán en un importante evento de la Ciudad de México, pero esta vez la periodista se dejó ver mucho más querida con el importante arquitecto en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Fue un periodista y colega de Paola quien publicó la foto en redes sociales y aunque la también presentadora de Netas divinas hizo lo mismo decidió omitir la imagen donde sale con su pareja pues no quiere hacer mucho escándalo sobre su nuevo romance.

Recordemos que Paola fue muy cuestionada cuando terminó con Zague pues la prensa la persiguió día y noche para tener una declaración, pero ella siempre se mostró a distancia pues no quiso que sus hijos quedaran perjudicados ante lo que se pudiera decir sobre dicho escándalo.

Hace unas semanas vimos a Paola siendo entrevistada por Yordi Rosado donde la vimos muy afectada por la situación, pues pocas veces a tocado ciertos detalles del tema.

"He hablado muy poco del tema porque es durísimo, todavía me duele, yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos, todo esto públicamente ha sido brutal", dijo Paoala.