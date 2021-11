Paola Rojas sofisticada con su vestido color uva impresiona a las redes

Paola Rojas de 45 años de edad volvió a enamorar a su público con uno de sus ya famosos outfits, en esta ocasión fue con un vestido color uva el cual va muy bien para la temporada de otoño e invierno, por si fuera poco se puede usar de diversos diseños, por lo que a la guapa mujer le gustó este.

Fue un vestido volado manga larga con una cinta en el cuello con el que Paola Rojas llamó la atención de sus fans en el noticiero Al Aire Con Paola donde siempre se le ve con diseños espectaculares y elegantes, además siempre se le ve un rostro fresco con el cual le da los buenos días a su público.

"Hermosa dama que tenga un día tan bello como tú", "Hermosísima hermosa estas hermosísima Paola", "Muy hermosa Paola te quiero mucho eres un look y te mando una brazo grande", "uenos días, me encanto hoy abrieras hablando de Checo, es un Mexicano exitoso del cual casi no comentan nada", fueron los mensajes que le mandaron a la guapa mujer esta mañana.

Otro de los atuendos que también luce de manera muy espectacular la conductora de Netas Divinas, son los palazzos los cuales realzan su estilizada figura, además le encanta que lleven algún tipo de diseño o detalle para lucirse al maximo.

Además, a la también locutora de radio le encanta hablar con temas relacionados con la mujer como Netas Divinas, donde cuenta no solo experiencias personales, sino de otras personas que han sido paret de su vida.

No le tema a nada

Como muchos ya lo saben Paola Rojas es una mujer que viaja demasiado, es decir como periodista le toca a ir en ocasiones a lugares peligrosos, pero ella siempre se ha caracterizado por ser muy aventurera, por lo que siempre tiene esa imagen de mujer fuerte que no se intimida por nada.

Incluso la misma Paola Rojas ha contado en varias ocasiones que cuando ha estado en otros países los hombres en ocasiones empiezan hablar de ella, pero lo que ellos no saben es que la guapa mujer domina varios idiomas, por lo que ha escuchado cosas muy dolorosas, pero siempre firme ante lo que venga.

