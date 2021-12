Paola Rojas trae de vuelta el verano con vestido color coral muy elegante

Paola Rojas de 45 años de edad sabe muy bien como combinar los colores independientemente de que época del año sea, pues a pesar de que estamos en invierno, eligió un vestido color coral con el cual se ve espectacular en todos los aspectos, pues tiene el físico de diosa para lucirlo.

Resulta que Paola Rojas llevó a su noticiero matutino dicho vestido el cual se le miraba espectacular, como siempre era un diseño abajo de la rodilla de manga larga y con accesorios en color dorado con los cuales se le ve muy bien todo el outfit, pues sabe muy bien como hacer contrastes con los colores.

Aunque muchos no lo crean la periodista mexicana a pesar de tener un físico increíble no se mata en el gimnasio como otras artistas para verse increíble, al contrario, ella se toma todo a la ligera, pues no le gusta estresarse, es por eso que siempre tiene una energía positiva para todo, algo que le aplauden sus fans en todo momento.

"Oh,oh,que bien de volver a ver la mujer de mis sueños!!", "Paola Mis mejores deseos y bendiciones para ti y tu familia", "Orale que linda sonrisa y que chulos ojos y que hermosa estas chiquita mama cita", le escribe a la guapa mujer en redes sociales por su foto la cual se llenó de miles de likes.

Otra de las cosas por las que Paola Rojas es muy querida ha sido por compartir sus anécdotas de todo tipo en Netas Divinas, programa que le ha dado la oportunidad de que los fans la conozcan aún más, pues siempre se le ha visto como la mujer sería de las noticias, pero con este nuevo proyecto sus seguidores la han podido conocer a fondo.

Además, en dicha emisión se hizo de muy buenas amigas, pues basta ver como se lleva con Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez con quienes tiene una química increíble, esto debido a los temas que hablan, los cuales tienen mucho en común a pesar de ser de edades diferentes, además de diversas maneras de pensar la realidad es que son muy divertidas cuando están juntas.

