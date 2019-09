Paola Rojas y Tania Ruiz presumen cuerpazo en leggins

Paola Rojas y Tania Ruiz causaron ruido en redes sociales al tomarse una sexy foto juntas, pero eso no fue todo, pues sus fans más que contemplar que estuvieron en la misma clase de ejercici,o se emocionaron al verlas en unos ajustados leggins en color negro.

Hasta el momento la foto cuenta con más de seis mil likes y varios comentarios donde sus seguidores les hacen saber que lucen espectaculares, pues mientras Paola presumió su abdomen plano, Tania lució su bello rostro al natural.

"Buenos días muy trabajadora felicidades", "La novia de mi lord Peña Nieto", "Paola que cuerpazo se carga", "Es guapísima. Pero usted tiene algo más que belleza...presencia e inteligencia", les escribieron a ambas.

Y es que ambas famosas han dado mucho de que hablar para saber como se encuentran en el terreno amoroso, pero siempre se han negado hablar de más.

Recordemos que Paola Rojas fue relacionada por parte de la revista Tv Notas con un empresario argentino, aunque ella no ha dicho nada al respecto de su situación amorosa, mientras que Tania sigue en constante lucha con los haters que critican su romance con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Oigan mucha gente me ha dicho y me ha puesto que wow mis respetos que no me importa el que dirán, porque a mucha gente si le importa el que dirán y les voy a decir porque no me importan los mensajes negativos...", dijo Tania a todos sus detractores el mes de junio en sus historias de Instagram.

Por si fuera poco hace unas semanas comenzo a correr un rumor sobre una supuesta boda entre Peña Nieto y Tania, por lo que la prensa trató de preguntarle si era verdad pero la modelo decidió huir de la prensa ya que se encontraba en un evento público.

