Paola Rojas y el miedo que tenía estando en televisión después de convertirse en madre

Paola Rojas de 45 años de edad, reveló un temeroso momento cuando regresó a la televisión después de haberse convertido en mamá, ya que no quería sufrir un accidente en cuanto a la lactancia, pues se le podía salir un poco en plena transmisión, por lo que solo rogaba que todo saliera bien.

"Entonces me dijo una vez Lolita Ayala, hay Paola no sabes a mí lo que me pasó estando al aire en el noticiero, pues justamente estaba lactando y de pronto se manchó un poquitin y me contó eso y te prometo que Lolita fueron meses ok, mientras lacte estaba al aire todo el tiempo pensaba", dijo Paola Rojas.

Ahora la periodista mexicana nacida en la Ciudad de México recuerda ese momento como algo divertido, pues estuvo preocupada por una reacción natural del cuerpo, algo que no le tiene que dar vergüenza a las mujeres, así lo comentaron sus compañeras en Netas Divinas a quienes también les ha pasado lo mismo cuando debutaron como madres.

"En estos tiempos la mujer es libre de decidir si quiere tener hijos o no, sin presión de otras mujeres que le quieran meter ideas que son de épocas muy diferentes a esta, o con ideas que preconcebidas", "El título del video sobre Paola, pero estaba más interesante lo que contó Mariana Seoane sobre no ser madre", escriben las redes sobre la situación.

Hay que recordar que gracias a Netas Divinas, Paola Rojas se ha dado a conocer más como ser humano, pues cuenta anécdotas sobre su vida los cuales nadie sabían y eso les encanta a los internautas escuchar de la guapa mujer.

La mujer del buen vestir

Paola Rojas también es considerada una mujer que sabe vestir muy bien, basta con ver todas sus fotos de Instagram, donde se le ve con vestidos de todo tipo, como rectos, faldas voladas, además de pantalones muy llamativos, pero eso no es todo, elige muy bien su calzado el cual es variado como zapatillas y botines demasiado extravagantes, en cuanto al maquillaje escoge tonos discretos, como poco rubor, sombras y para finalizar un labial fresco.

