Paola Rojas y todo lo que puede hacer ahora que es una mujer felizmente divorciada

Paola Rojas de 45 años de edad, ha dejado en claro que ser una mujer divorciada es lo más feliz del mundo, pues aprendió muchas cosas que al parecer para ella eran invisibles en su momento, como vestirse diferente, ir sola a cualquier lugar y bailar como nunca en cualquier fiesta.

Fue en Netas Divinas, donde Paola Rojas confesó que ahora le encanta vestirse coqueta, pues su personalidad es más arrasadora, además de que se siente con un físico de diez, el cual sus fans se lo han venido diciendo desde hace años, pero eso no es todo pues ahora con sus nuevos looks se ha dado cuenta de los diferentes grupos a los que ha encajado.

"Por un lado, vestirme como soy y ser como soy y de alguna manera mostrarme tan genuina como se deba en un aspecto, digamos en un lugar donde me toque ser neutral como en un noticiero finalmente ha funcionado, pero dejó esa parte y me voy a la Paola está de carne y hueso con una realidad con una familia y forma de vivir y sí me ha pasado", dijo la periodista mexicana.

Otra de las cosas que emocionan de Paola Rojas es que siempre ha sido una mujer muy transparente en todo lo que hace y eso no solo le fascina a sus fans, sino a uno que otro pretendiente que desearía salir con ella, pues es muy guapa.

"Apoyo a Paola, es parte de las vivencias y la madurez adquirida a través de nuestras vivencias. No disfrutamos que parejas se conflictúen, no disfrutamos ser vistas como amenazas", "Creo que lo trata de hacer Paola es que prefiere integrarse y no ser detonante de incomodidad. Lo malo está en la pareja que se complica (ambos)...", escriben las redes sociales.

Hay que mencionar que gracias a Netas Divinas, el público ha tenido la oportunidad de conocer aún más a Paola Rojas, de quien siempre se decía que era una mujer sería y recta, pero muchos se han dado cuenta lo divertida que puede llegar hacer cuando está entre amigas como lo son las demás conductoras.