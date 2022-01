Paola Rojas ya domina el estilo animal print con este pantalón de cebra súper audaz

Paola Rojas de 45 años de edad, se ha convertido en otra de las famosas que ha dominado el estilo animal print con mucho éxito, prueba de ello fue como llegó a su trabajo hace poco con pantalón de cebra y una blusa manga larga en color rosa palo con el que hizo una combinación muy elegante.

En la foto se puede ver a la conductora con una figura impresionante, además su cabello completamente suelto, hace que este conjunto se vea maravilloso, además la personalidad tan relajada y cómoda de Paola Rojas, hace que todo se le vea bien a esta famosa.

Para quienes no lo saben desde hace un corto tiempo la periodista mexicana se convirtió en un referente de la moda, se podría decir que desde su divorcio con el ex futbolista Zague, padre de sus hijos, la famosa se volvió mucho más versátil a la hora de vestir, por lo que ahora se le ve con looks demasiado modernos con los que roba miradas.

"Paola bellisima como siempre.De donde es tu suéter? dime parfavaaaar", "Wow que preciosa Paola...buenos días y que tengas un estupendo fin de semana!!!", "Un encanto de mujer hermosa saludos desde Guadalajara", "Hermosa Lista para el fin de semana! Te vez REGIA!", le escriben a Paola Rojas.

El maquillaje también se ha convertido en el fuerte de esta guapa mujer quien usa tonos cálidos para su rostro, pues los colores fuertes podrían hacer que aparante más edad, algo que no necesita debido a que tiene una piel súper y única la cual ha cuidado mucho con el paso del tiempo.

Además, el plus de estos vestuarios han sido el cuerpo tan fitness que tiene, ya que siempre trata de mantenerse en un peso exacto, ya que no quiere verse con unos kilos de más en la televisión y aunque en la pandemia los ganó, de inmediato los bajó haciendo spinning uno de sus ejercicios favoritos.

Aunque muchos no lo crean en estos momentos Paola Rojas está soltera y es que no está interesada en andar en los terrenos del amor por estos momentos, pues prefiere ser madre ante todo.

