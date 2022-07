¡Papá Stray! Horacio Palencia narra su experiencia al asistir a show de Stray Kids con su hija Hannia

La semana pasada, los conciertos en Atlanta, Georgia y Fort Worth, Texas, fueron pospuestos, luego de que Felix, I.N y Lee Know, dieran positivo a Covid-19.

Asimismo, Horacio Palencia manifestó que le encanta empaparse de los diferentes gustos musicales , "de los diferentes géneros, porque eso me retroalimenta y aprendo mucho. Aquí estoy en el concierto de Stray Kids, un exponente de la cultura K-Pop, está arrasando".

A través de sus redes sociales, Horacio Palencia , originario de El Rosario, estado de Sinaloa, México, compartió su experiencia al asistir a un concierto de Stray Kids . "Que locura", expresó en un video que grabó momentos antes de que Bang Chan, Changbin, Lee Know, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y el maknae I.N, salieran al escenario.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.