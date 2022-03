Papá al rescate: cuando Vicente Fernández "salvó" a su hijo Alejandro en el escenario (VIDEO)

Asimismo, compartió que cuando su padre llevó a cabo el que fue su último concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, le prometió que no dejaría que la música mexicana muriera, "y proyectarla a todo el mundo donde me abran las puertas, así como él lo hizo".

"Tengo muchísimos recuerdos, pero uno de los mejores es cuando canté con él por primera vez y se me olvidó la canción, y me reconfortó", comentó "El Potrillo" en una entrevista, sobre aquel momento que representó su debut musical junto a su papá.

"El Charro de Huentitán" llevó a su hijo Alejandro Fernández , uno de sus "tres potrillos", pero no iba solo como acompañante, sino para que hiciera a su debut como cantante .

El cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo" , heredó el amor por la música mexicana de su padre, Vicente Fernández , quien fuera el patriarca de una de las dinastías más aclamadas y respetadas tanto por el público, como por la industria musical. El ex esposo de América Guinart (madre de sus hijos Alex y sus gemelas Camila y América), atesora muchos recuerdos al lado de su progenitor, siendo uno de estos, cuando debutó a los cinco años de edad en el programa "Siempre en domingo" con Raúl Velasco .

