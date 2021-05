Papá de Britney Spears la declaró DEMENTE para tener su tutela, revela documental

Para poder quedarse con su tutela y por tanto en control de sus finanzas, el padre de Britney Spears es acusado de declarar a su hija como demente, y por tanto incapaz de hacerse cargo de sí misma.

Especialmente después del documental ‘Framing Britney’, la atención de los medios y el público hacia la tutela de Britney Spears ha incrementado, fortaleciendo el movimiento #FreeBritney que los fanáticos comenzaron hace años.

Detalles acerca del trato a Britney Spears por parte de la prensa y de su familia, especialmente su padre, Jamie Spears, fueron expuestos en el documental producido por The New York Times.

Ahora, un segundo audiovisual, esta vez por la BBC será estrenado para ahondar aún más en el tema de la tutela que Jamie Spears mantiene sobre la ‘princesa del pop’ desde 2008.

La investigación mostrada en el documental ‘The Battle For Britney Spears: Fans, Cash and a Conservationship’, muestra que, supuestamente, el padre de la cantante había declarado tiene demencia , y por lo tanto no podía ser responsable de sí misma ni de sus finanzas.

El polémico caso ha generado mucho más ruido, luego de que la misma Britney Spears hiciera saber que no desea que su padre tenga su tutela, luego de más de 12 años de estar a cargo de ella.

De acuerdo con la investigación del periodista Mobeen Azhar que será expuesta el próximo 5 de mayo, Jamie Spears, padre de la cantante de ‘Circus’, alegó que su hija tenía serios problemas mentales, y por dicha razón la corte debía otorgarle la custodia y el manejo de sus bienes, algo que consiguió en 2008 y mantiene hasta el día de hoy.

El periodista afirmó tener en su haber material judicial en el que Jamie, de 68, afirma que Britney, de 39, padece de demencia, y que, de ser así, justificaría el que haya sido su tutor todo este tiempo.

“Britney podría tener demencia“, afirmó Azhar. “No soy médico, pero si ese es el caso, entonces el mundo no es consciente de eso”.

Pese al documento existente, los defensores de #FreeBritney aseguran que la cantante está siendo controlada injustamente, y que la acusación de su padre es falsa.

Los más conspiranoicos señalan también la cuenta de Instagram de Britney Spears, pues sus publicaciones ha preocupado a los fanáticos, asegurando que no es ella quien la maneja sino un tercero con la intención de hacerla ver mal.

Hace semanas se había revelado que Britney Spears tenía la intención de contar su verdad sobre el caso con Oprah Winfrey, tal como lo hicieron los duques Meghan y Harry, añadiendo más a la polémica de los dos documentales ya realizados sobre el tema.