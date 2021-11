Papá de Octavio Ocaña accedería a exhumación del cuerpo de su hijo si únicamente el FBI interviniera

México. Si hubiese necesidad de que se exhumara el cuerpo de Octavio Ocaña, Octavio Pérez su papá ha asegurado en varios programas que lo han entrevistado que no accedería, pero no así si interviniera el FBI.

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, quien murió el pasado 29 de octubre en el Estado de México tras supuestamente darse un balazo él mismo con el arma que llevaba, quiere la verdad del trágico hecho que le arrebató la vida a su amado hijo.

Las autoridades dieron a conocer en su informe que el actor, quien interpretaba a "Benito Rivers" en la serie de televisión Vecinos, fue quien se dio el balazo accidentalmente que le quitó la vida dentro de la camioneta que él mismo conducía en compañía de dos hombres.

Pero don Octavio Pérez, su papá, al igual que la familia y muchos amigos, no quedaron conformes con tal reporte y por eso se ha dado a la tarea de investigar por su lado, ya que asegura que los policías que lo seguían fueron quienes lo mataron.

Pero el señor Pérez se ha mostrado desconfiado de las autoridades y ha hecho público en varios programas de espectáculos que ha visitado que jamás permitiría la exhumación de su hijo, puesto no confía en las autoridades mexiquenses, además "su hijo no es experimento de nadie", reveló.

Y en recientes afirmaciones, Octavio Pérez revela que solamente accedería a que exhumaran el cuerpo de su hijo si el FBI interviniera para esclarecer su muerte.

"Si viene alguien de afuera soy capaz de exhumar el cuerpo, pero alguien de fuera, no a ninguno de aquí. Si viene un perito del FBI y me dice: 'adelante, pero necesito exhumarlo', te lo juro que lo hago, pero uno de aquí, cómo voy a confiar en ellos, ya no confío en nadie de esa gente" , dijo don Octavio en el programa De Primera Mano.

Pérez dijo en el mismo espacio televisivo que sus abogados pedirán a la Fiscalía ver la camioneta en la que murió su hijo, pues en redes sociales se enteró que tenía seis impactos de bala y su teoría es que le dispararon para evitar que huyera.

"Le dispararon para que perdiera el control porque esa camioneta nunca le iban a ver el pelo. Lo persiguieron todavía por la federal, cuando ellos no tienen jurisdicción ahí", remarca.

También el señor Pérez se ha mostrado indignado tras haber visto en redes sociales una presunta imagen de su hijo Octavio Ocaña en el forense, ante ello ya se abrió una carpeta de investigación, ha asegurado.

El padre del intérprete de "Benito Rivers" menciona que la Fiscalía no le ha entregado ni la ropa, ni las pertenencias que llevaba consigo su hijo al momento de su muerte y mucho menos la camioneta en la que ocurrió el deceso.

Lamentablemente Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre tras protagonizar una persecución policial, la cual culminó en un choque, y la Fiscalía del Estado de México determinó que se trató de una muerte accidental, y que en el choque, el arma que llevaba Ocaña se accionó accidentalmente.