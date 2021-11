Papá de Octavio Ocaña reacciona a los videos de su hijo consumiendo drogas y disparando un arma

En el encuentro que tuvo con los medios de comunicación, dio a conocer que a Octavio Ocaña le tomaron una indignante fotografía en la morgue . "Le tomaron una foto desnudo en la morgue y lo subieron, eso es no tener madre, estoy encabronado".

Y sobre el video donde el actor realiza unos disparos, Octavio Pérez externó que su hijo estaba en un rancho con unos amigos, afinando su puntería y que no estaba haciendo disparos en un lugar público como el Zócalo de la Ciudad de México o dentro de una iglesia.

Nosotros queremos justicia y lo que haya hecho en su vida íntima, no le interesa a nadie.

"Era un niño cuando hizo eso, todos experimentamos a esa edad", además mencionó que Octavio Ocaña "era fiestero como cualquier joven a esa edad, sí me impactó ver el video". El empresario originario de Tabasco, México, dejó muy en claro que esos videos no eran relevantes en estos momentos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

