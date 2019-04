Papá de fanática de BTS, también se declara parte del ARMY

BTS tiene un fiel fandom conocido como ARMY (el ejército de Bangtan), aunque muchos pueden pensar que los fans de la banda surcoreana son solamente jóvenes, la realidad es que tiene seguidores de muchos rangos distintos de edad.

Tal es el caso de Eddie Neighbor, padre de una joven llamada Sadie Neighbor quien vive en el Reino Unido. En su cuenta de Twitter esta fan de BTS publicó un video de su progenitor tocando su trompeta al sonar de "Make It Right", una de las canciones del nuevo EP de la banda de K-Pop "Map of the Soul: Persona".

my dad is now army pic.twitter.com/gjq9OxpoQM — sadie loves bts ! ! wembley D1 (@lusjeon) 15 de abril de 2019

Sadie estaba en su habitación escuchando el nuevo EP de la agrupación junto a su hermana, cuando de pronto, entró su papá tocando su trompeta.

"Mi papá es ahora ARMY", expresó Sadie Neighbor en el video compartido en Twitter. Asimismo en el hilo del tuit hizo un llamado a Bangtan: "BTS mi papá quiere un dueto".

Como toda fan de BTS sabe, Kim Taehyung (mejor conocido como V) sabe tocar el saxofón, ante esto Sadie Neighbor manifestó: "imaginen a Taehyung en el saxofón y a mi papá en la trompeta".

Toda emocionada al ver que su papá también forma parte del ARMY, contó en su cuenta de Twitter: "mi papá acaba de gritar en las escaleras: 'ejército nocturno', esto sollozando".

El video que tuiteó se viralizó de inmediato; al día siguiente le mostró a su papá lo mucho que se había reproducido: "es una locura lo rápido que se ha difundido, Internet es increíble", comentó Eddie Neighbor, según contó Sadie a BuzzFeed.