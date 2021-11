Papá del actor Octavio Ocaña pedirá ayuda a AMLO; no cree en la versión de la FGJEM

"Esto no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso", expresó el señor Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, quien la tarde del pasado viernes murió a consecuencia de una herida de bala en la cabeza. Asimismo dio a conocer que solicitará la ayuda del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para que se esclarezca lo que realmente pasó y se castigue a los responsables.

Antes de que el cuerpo de quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", arribara a su natal Villahermosa, Tabasco proveniente de la Ciudad de México, su padre tuvo una entrevista con Grupo Cantón.

Manifestó que lo primero era darle una merecida despedida a su hijo Octavio Ocaña y posteriormente, haría todo lo que estuviera en sus manos para hacer justicia a "Benito Rivers". El señor Octavio Pérez no permitirá que la muerte del actor quede impune "porque no sólo es mi hijo, es tiro por viaje, que matan a niños, violan mujeres, ya no podemos vivir en este país así".

Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo, eso la verdad es doloroso.

Sobre pedir la ayuda de AMLO, externó que su hijo "fue una figura pública y es tabasqueño" y el presidente "es tabasqueño, esperamos que nos apoye".

Mencionó que nunca le ha pedido nada a nadie, sin embargo, ante lo ocurrido si le pide a AMLO "que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, porque eso fue una barbaridad lo que hicieron".

Asimismo el padre de Octavio Ocaña dejó muy en claro que no se quedará de brazos cruzados, "esto no se acaba aquí, esto inicia aquí".

No da crédito a la versión que está manejando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Supuestamente el joven actor falleció por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta Jeep sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De igual manera aseguran que conducía en estado de ebriedad. Según los testimonios que obtuvieron de las personas que acompañan al actor, cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías municipales les marcaron el alto, pero Octavio Ocaña "aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido", lo que provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería.

La FGJEM mencionó en un comunicado que el copiloto declaró que durante la persecución, Octavio Ocaña sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, "la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida".

Al final de la persecución "Benito Rivers" perdió el control del vehículo, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha, "en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha".