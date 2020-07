Paparazzi narra la supuesta agresión de Livia Brito y de su novio (VIDEO)

Ernesto Zepeda contó en una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, cómo Livia Brito y su novio lo agredieron en Cancún, Quintana Roo, luego de que la actriz le reclamara por estar tomándole fotos. "Estoy bien, ya estoy un poco mejor, se me bajó el hinchazón, tengo todavía dolores de cabeza, pero estoy bien".

El paparazzi relató que el pasado domingo estaba Livia Brito y su novio en la playa, "yo pasé primero por el hotel y no estaban, de regreso los veo y me hago para atrás para tomar buenas imágenes, pensé que caminarían por la playa".

En la última foto ella me alcanzó a ver, guardé mi cámara y cuando volteó llega gritándome y me da una cachetada, (después) llegó su novio y me dio un trancazo en mi pómulo derecho.

De acuerdo con la versión de Ernesto Zepeda, la actriz Livia Brito le quitó su cámara, se la dio a su novio y posteriormente, él comenzó a golpearlo con la cámara, "me deja una herida con sangre. Ella estaba muy agresiva, después su novio me lanza a la arena y me quiere aventar puñetazos y codazos".

El paparazzi ya levantó una demanda en contra de Livia Brito y su novio, además fue llevado a una clínica y recibió seis puntadas en la ceja por los fuertes golpes. En redes sociales fue divulgado un video de la supuesta agresión de la actriz de Televisa.

Una huésped del hotel fue testigo de lo sucedido y dio su versión para el medio "OMGTV", en donde afirmó ver a Livia Brito y a su novio golpear a Ernesto y robarle sus cosas. "Este tipo le quitó la cámara y le pegó con la misma, yo no alcancé a grabar nada porque cuando él se da cuenta que voy bajando me grita 'horrible' y me arrebata mi teléfono, me dijo que no podía grabar nada sino me iba a demandar".

En el programa Venga la Alegría de TV Azteca mostraron unos tuits que la actriz cubana eliminó después de hacerse públicas las acusaciones, en los cuales se leía que estaba en las playas de Cancún. Minutos después de borrarlo publicó otro tuit en donde asegura se encontraba en la Ciudad de México.

