Papel de Margot Robbie en "Piratas del Caribe" podría ser LGBT+

Estados Unidos.- A estas alturas de la industria cinematográfica ya no es para nada sorprendente que Hollywood decida poner personajes de grupos minoritarios como protagonistas en sus cintas cinematográficas, aunque muchos cinéfilos protesten contra tales cambios, por no verles una lógica razonable. Si eres de los que detesta estas modificaciones, la siguiente notica no te va agradar del todo: de cuerdo con diversos rumores, se dice que la hermosa Margot Robbie estaría buscando hacer parte de la comunidad LGBT+ a su personaje en "Piratas del Caribe".

Desde hace aproximadamente 2 años, Disney dio a conocer que el actor Johnny Depp no protagonizaría la nueva saga de películas de la franquicia "Piratas del Caribe", esto debido a los problemas y acusaciones que pesan en su contra después de su polémico divorcio con la también actriz Amber Heard.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A pesar del enorme descontento que esta noticia produjo en los millones de fans de Depp y de que estos buscarán a como diera lugar que se le regresara el papel, Disney se buscó a una nueva protagonista de la saga de piratas, es por ello que eligió a la actriz de "El Lobo de Wall Street" en el papel estelar. (¿Margot Robbie en Piratas del Caribe? la actriz habla del rumor)

Sin embargo, además de esos dos grandes detalles, hasta el momento no se había revelado nada respecto a la trama de esta nueva entrega de la película de piratas más taquillera. No obstante, fuertes rumores afirman que Robbie quiere que su personaje en la saga que se estrenó hace más de 17 años sea parte de la comunidad de la diversidad sexual, según lo ha revelado el portal web de "Cinemacomics".

Además de esta característica, los rumores indican que la actriz de "Había una vez en Hollywood" desea que esta nueva producción cinematográfica sea completamente diferentes a la estrenada el 28 de junio de 2003, cuando los cinéfilos pudieron disfrutar de ver por primera vez al borracho y amanerado capitán Jack Sparrow interpretado por Depp. Se dice que uno de estos grandes cambios estaría centrado en el "empoderamiento femenino".

Especulaciones sobre la identidad sexual del personaje de Margot Robbie en "Piratas del Caribe"/ Fuente: @Cinemascomics

Es bien sabido que Margot Robbie en los últimos tiempos se ha esforzado por llevar el mensaje de que las mujeres, al igual que los hombres, puedan sobresalir en diferentes ámbitos de la vida, sin importar su género. Tal visión se pudo apreciar en la película "Aves de presa" en la que Robbie estuvo involucrada como actriz y productora al mismo tiempo.

Según lo mencionado en el portal "Cinemacomics", la actriz de "Escuadrón Suicida" suele exigir, al momento de firmar un nuevo contrato para una cinta cinematográfica, poder "meter cuchara" en los rasgos que tendrán los personajes que interpreta, por lo que no sería extraño de ver que si ella tiene el deseo de hacer que su personaje en "Piratas del Caribe" sea parte de la comunidad LGBT+ esto termine sucediendo.

Otro de los puntos que pudiera nutrir este rumor, es lo que ha argumentado el portal "Wipy.TV", puesto que se explica que darle una perspectiva mucho más femenina a la famosa saga podría ayudarle para quitar de ella el mal sabor de boca que dejó la desastrosa salida del actor del "Joven manos de tijera", con lo que estarían accediendo a darle más gusto al público femenino que anhela ver a una mujer de protagonista.