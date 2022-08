Paquita la del Barrio EXPLOTA tras pregunta sobre su supuesto novio 40 años menor que ella

México. La cantante Paquita la del Barrio no pudo evitar "explotar" ante pregunta íntima que le hicieron los conductores del programa de YouTube Chisme No Like y hasta groserías emitió.

A Paquita la del Barrio le pregutaron si es verdad que tiene un novio que es 40 años menor que ella, a lo que inmediatamente contestó con su verdad.

"Yo creo que es un pend#$*, mejor que se lo diga a las mujeres el cab$#&, no sé quién es le hij*de la chin#%, pero me gustaría verlo y así le rompo su mad#%... Ningún hij* de su pin#* mad*# tiene por qué hablar de mí", respondió la cantante.

Foto de Instagram

De esta manera Paquita la del Barrio niega que tenga una relación con un supuesto compositor famoso del regional mexicano y en el mismo programa la conductora Elisa Beristáin manifestó que estaba enterada que la cantante sí tenía una relación con un hombre más joven que ella.

"Lo que yo entiendo es que tiene una pareja que es mucho más joven, entonces, a lo mejor esa persona estaba ahí al lado y ella defendió su dignidad."

"Paquita la del Barrio sigue enamorada, ella no podría ser quién es en el escenario si no tuviera un amor, tiene una persona mucho más joven, 40 años más joven o un poquito más que ella", añadió Beristáin.

Te recomendamos leer:

Paquita tiene 75 años de edad y se le considera como "La Reina del Pueblo" o "La Guerrillera del Bolero", pues en sus canciones como Cheque al portador y Rata de dos patas, se expresa en contra de la cultura machista, por eso las convierte en éxitos.