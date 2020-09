México. Paquita la del barrio aconseja a Ana Bárbara cómo tratar a los hombres perversos. En El consejo, la nueva canción que ambas promocionan, Paquita, la voz de la experiencia, le dice a Ana Bárbara qué hacer cuando se encuentre en su camino con un hombre que no la sepa valorar.

Ana Bárbara y Paquita la del barrio acaban de dar a conocer El consejo, una composición de la primera y que concibió especialmente para cantarla al lado de la segunda, quien es toda una institución musical en México. A través de varios programas de espectáculos han hablado ya de ello.

En entrevista con el portal M2, Ana Bárbara refiere que El consejo se concretó como un dueto que fue armonizado por mariachi, aprovechando el mes patrio. Es una canción cuyo resultado la ha dejado más que satisfecha, y espera que a Paquita, su gran amiga, también.

Un dueto de lujo hacen Paquita la del barrio y Ana Bárbara. Foto de Instagram Foto de Instagram

Es una canción donde llego directamente con Paquita a preguntarle acerca de los bemoles de la vida en cuanto al amor, y ella se arranca dándome sus puntos de vista, sus experiencias y finaliza dándome un consejo acerca de cómo debemos las mujeres actuar respecto a eso”, explica "La Reina grupera".

El video de El consejo ya se encuentra en YouTube y fue estrenado hace apenas unas cuantas horas; fue grabado poco antes de que comenzara el confinamiento a raíz del covid-19 y como es de esperarse, las estrellas de la canción mexicana cantan juntas.

En la historia del video, Paquita se encuentra en un bar sola y llega Ana Bárbara a comentarle que le ha ido mal en el amor, así que, de acuerdo a su experiencia, le pide un consejo de cómo hacer con los hombres cuando se portan mal.

Como compositora, siempre me la paso creando, siempre estoy intentando cosas nuevas y, además, me arriesgo. No siempre tiene que ser lo mismo. Soy partidaria de llevarle al público cosas diferentes”, declara también a M2.

Y en una charla con distintos medios de comunicación en Ciudad de México, Ana Bárbara compartió que el video musical del citado tema se grabó en la famosa “Casa Paquita” de la ciudad de México el pasado mes de febrero y fue dirigido por Víctor Zambrano.

Es una mujer que siempre ha luchado por la igualdad, por lo que se ha ganado el cariño y respeto de muchas mujeres como yo, que luchan día a día para salir adelante", expresó Ana Bárbara.

Ana Bárbara y su gran talento

Ana Bárbara, quien es originaria de San Luis Potosí, México, pero que tiene raíces sinaloenses, es una artista muy talentosa, ya que además de ser una gran cantante también se ha destacado como compositora.

A principios de año dio a conocer Mi corazón, otra colaboración musical con el grupo Bronco, un tema Mariachi-Grupero que fue muy bien recibido por parte de los fans de ambos artistas.

Foto de Instagram

Lupe, en su momento, manifestó su emoción por haber tenido la oportunidad de grabar con Ana Bárbara, una artista a quien admira desde hace muchos años y se dijo privilegiado por hacer algo artísticamente a su lado.

Fue una experiencia maravillosa hacer el video, tener el contacto con ella físicamente, la verdad es una mujer que admiramos muchísimo, estamos seguros que va a ser un éxito Mi Corazón, gracias a Ana Bárbara por compartir con nosotros tu talento, fue una experiencia inolvidable”.

