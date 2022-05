¡Para el amor no hay edad! Talina Fernández, de 77 años, presenta a su galán José Manuel Fernández

Bien dicen que para el amor no hay edad, tal y como lo demuestra la conductora de televisión Talina Fernández, conocida como "La dama del buen decir". Hace cuatro meses, comenzó una relación amorosa con un caballero llamado José Manuel Fernández. En un evento realizado en la Ciudad de México, la mamá de la fallecida actriz Mariana Levy, presentó ante los medios de comunicación a su nuevo galán.

"Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida", expresó Talina Fernández, de 77 años de edad y originaria de la Ciudad de México. Compartió que años atrás, ya tuvo a su lado un hombre culto, letrado, a un hombre guapo, mamado, "pero un señor de mi época, que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición".

El empresario José Manuel Fernández, de 80 años de edad, dijo conocer a Talina desde hace 40 años. Una reportera le preguntó el por qué hasta ahora se daban una oportunidad en el amor, a lo que respondió: "hasta ahora me hizo caso".

José Manuel y Talina Fernández están muy enamorados.

La también periodista y productora de televisión, manifestó estar muy satisfecha en esta etapa de su vida, al tener la certeza de haberse encontrado a un hombre que le dice la verdad, que no le va a poner los cuernos, respetuoso, "que tiene los modales igual que los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente, educado. Me abre la puerta del coche, yo no lo puedo creer".

Asimismo, mencionó que sus hijos Jorge y Gerardo Levy Fernández, fruto del matrimonio que tuvo con el francés Gerardo Levy, aprueban su nuevo noviazgo, "comprenden que él y yo nos cuidamos uno al otro, mis hijos me dicen: 'estamos tranquilos porque él te cuida y tú lo cuidas'".

¿Cómo se conocieron Talina Fernández y José Manuel?

En el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, del cual forma parte, "La dama del buen decir" mando un mensaje muy especial: "lo único que quiero decirle a la gente, es que no se rajen con el amor, a cualquier edad les puede llegar y les puede llegar más fuerte que nunca, yo me encontré, me encontró, nos encontramos a un hombre decente, bien nacido, prudente, respetuoso, maravilloso".

Con respecto a sus relaciones íntimas, con el humor que la caracteriza, señaló que no podía decir que José Manuel Fernández es el mejor amante que ha tenido en su vida, "eso no se puede decir en la televisión".

Talina y José Manuel se conocieron a fines de diciembre del año pasado, en una ida al supermercado. Una sobrina del empresario, fue el cupido que los flechó.

"Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena y carrito con carrito, una güera divina que ahora sé que se llama Mónica, me dice: 'tengo un tío que quiere contigo', (le respondí) '¡no me digas! ¿Y cómo se llama?'", narró Talina Fernández en "Sale el sol".

Al lunes siguiente, lo invitó a tomar un café. Al llegarse el día de su primera cita, la sobrina se comunicó con Talina, para saber si podrían posponerla, "habla ella y dice: 'no puedo ir, se me rompió una mano, ¿quieres que pospongamos?', (le dije) '¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas'".

Y así ocurrió. Después de esa cita, siguieron frecuentándose, incluso, viajaron a Acapulco, estado de Guerrero, México. "No nos paró la boca, así ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingo".

Por otra parte, María Levy, a través de las stories de su cuenta en Instagram, dio a conocer que su abuela Talina Fernández y su novio, se dieron un anillo como promesa de su amor.