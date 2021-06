Para ella él no existe en realidad: Andrea Noli sobre la hija que tuvo con Jorge Salinas

Andrea Noli de 48 años de edad desató polémica durante su visita a Televisa y es que dejó en claro que su ex Jorge Salinas, jamás se hizo cargo de la hija que procrearon juntos llamada Valentina.

De acuerdo con la bella actriz de telenovelas quien al parecer podría regresar nuevamente a la pantalla chica, manifestó que el actor mexicano nunca estuvo presente en la vida de la menor.

No en lo absoluto, para ella él no existe en realidad, es así como no tengo ya está, dijo para el programa Hoy.

La guapa actriz compartió que solo Valentina y ella se compensan, pues no tienen relación con el histrión.

No hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre, ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, dijo Andrea Noli.

En cuanto a la manutención Jorge Salinas tampoco se hizo cargo de esto según Andrea Noli quien se le ve rozagante.

Cabe mencionar que Jorge Salinas está casado con la actriz Elizabeth Álvarez con quien procreó dos gemelos.

