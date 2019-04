Para fans de Games of Thrones podría haber más de un final

Los fieles fans de "Game of Thrones" que han visto una y otra vez los 73 episodios de la serie producida por HBO y leído las 4 mil páginas de los libros de George R.R. Martin, tendrán por fin el final que han deseado con la octava y última temporada del programa que comienza el domingo.

¿Pero será este el final real?, las tramas en la serie "Game of Thrones" han dejado atrás desde hace mucho lo que hay en los libros de George R.R. Martin, cuyo propio final podría estar a años de distancia. Aunque los finales podrían ser similares, el creador de este universo podría tomar un camino muy diferente para llegar ahí, por lo que el próximo final del programa de HBO con su enfrentamiento entre los humanos de Westeros y los Caminantes Blancos posiblemente sea sólo un adelanto.

"No me molesta, no creo que necesiten ser lo mismo", dijo Adonis Voulgaris a la AP, un admirador de ambos formatos que vive en San Francisco. "Para mí significa más contenido en el que me puedo sumergir".

La serie se estrenó en 2011, el mismo año en que se publicó el quinto libro de la serie, "Canción de hielo y fuego". Los seguidores han aguardado pacientemente desde entonces la sexta entrega, "Vientos de inverno", y muchos se preguntan si el autor de 70 años vivirá lo suficiente para terminar los siete libros planificados.

"George no es un escritor rápido", expresó el devoto lector y televidente Andrew Stachler, de 44 años, de South Pasadena, California.

Para los que lo hemos venido siguiendo era evidente desde el comienzo que la serie iba a adelantarse a los libros.

Y así fue como pasó. Para la sexta temporada, el guerrero y futuro rey Jon Snow había resucitado y regresado para tratar de salvar al mundo, aunque en los libros continúa muerto tras un motín.

George R.R. Martin, quien es un productor ejecutivo de la serie, ha escrito varios episodios, pero se mantuvo fuera esta temporada mientras trabaja en su libro y le dio a los productores de HBO David Benioff y D.B. Weiss indicaciones sobre la dirección que tomaría su trama, incluyendo el destino de personajes como Snow, Daenerys Targaryen y Arya Stark.

Se espera que el final del 19 de mayo atraiga a un público aún mayor y desate un torbellino en las redes.

"Creo que esta última temporada será el mayor movimiento cultural que hayamos tenido en mucho tiempo para cualquier tipo de propiedad intelectual", dijo Andrew Stachler. "No sé con qué compararlo, no sé cuándo volvamos a ver algo tan grande".

Y el autor es tan subversivo que incluso podría cambiar su idea sobre el final una vez que el programa haya terminado.

"No me sorprendería si toma un camino completamente diferente solo por aburrimiento", comentó Gabriela Pérez, de 44 años, de la Ciudad de México. "Para el tipo de autor que es, puedo imaginarlo haciéndolo, pensando `¿sabes qué?, eso ya se hizo. Haré algo diferente'".