"Para irse con el novio a la playa", motivo de la agresión de Livia Brito a paparazzi, según Pati Chapoy

La actriz cubana Livia Brito, una de las protagonistas de telenovelas en Televisa, desde hace un año enfrenta una batalla legal tras haber agredido junto con su novio Mariano Martínez, al paparazzi Ernesto Zepeda en las playas de Cancún, Quintana Roo. En la reciente emisión del programa "Ventaneando" de TV Azteca, Pati Chapoy reveló el supuesto motivo que llevó a la actriz a golpear al fotógrafo.

En ese momento Livia Brito formaba parte del elenco estelar de la telenovela "Médicos, línea de vida, bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro (ex esposo de la actriz Angélica Rivera, ex esposa del Presidente de México Enrique Peña Nieto). Según Linet Puente, otra de las presentadoras de "Ventaneando", le mintió al productor para poder darse una escapada con su novio a Cancún.

Lo que la hizo enojar es que ella le mintió a la producción sobre dónde estaba, estaba en una telenovela y ella dijo que no podía ir (a las grabaciones) por equis razón.

Pati Chapoy agregó: "sí es cierto, que porque estaba enferma y que la cachan en Cancún, el tema era que ella mintió a su trabajo para irse con el novio a la playa".

Cuando disfrutaba de las playas de Cancún en compañía de su novio, fueron fotografiados por el paparazzi Ernesto Zepeda. Al percatarse de esto, Livia Brito y Mariano Martínez, lo agredieron, le quitaron su equipo de trabajo y lo destruyeron.

Al parecer Livia Brito evitó a toda costa que esas fotografías fueran publicadas, ya que sería puesta en evidencia ante la producción de la telenovela en la que estaba en ese momento.

"Lo difícil y lo que no se acepta es la agresión, eso es lo que no, tú no puedes llegar a golpear a alguien y despedazar su material de trabajo, que todavía no le regresan", manifestó Daniel Bisogno.

Por otra parte, Livia Brito acudió hace unos días ante las autoridades correspondientes, para ratificar su demanda en contra de una revista de espectáculos, la cual publicó fotografías de ella, de su familia y hasta su sueldo como actriz.

"Es información muy delicada y más en una ciudad que es bastante peligrosa", expresó la actriz ante los medios de comunicación, externando su temor de que los criminales piensen "que tengo muchísimo dinero por lo que está diciendo la revista, entonces esto da pauta a que los delincuentes quieran secuestrar".

