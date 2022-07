"Para mí ella ni siquiera existe", Andrés García revela que su hija Andrea, lo acusó por abuso sexual

El actor Andrés García, de 81 años de edad, ha preocupado a sus fans al mencionar que su final está muy cerca. En su canal de YouTube, publicó un video donde se mostró con un semblante débil y una herida en su cabeza, esto debido a una fuerte caída que tuvo en su hogar en Acapulco, estado de Guerrero, México. Asimismo, dio a conocer que padece cirrosis.

"Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", expresó el galán del cine mexicano, originario de Santo Domingo, República Dominicana.

En una reciente entrevista para TVyNovelas, Andrés García manifestó que le ha pasado de todo durante su vida, "y he sobrevivido a muchas cosas, ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia. La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba". Cabe recordar que el veterano actor, es un sobreviviendo del cáncer de próstata y ha tenido diversos problemas de salud en los últimos años.

Sobre si sus hijos lo han procurado ante las complicaciones que ha tenido con su salud, mencionó que el también actor Leonardo García, es quien se comunica seguido.

Cuando se le preguntó si ya había arreglado las cosas con su hija, la actriz, modelo y conductora de televisión Andrea García, respondió tajantemente: "¿cuál hija?".

Andrés García señaló que Andrea no es su hija y no hay nada que arreglar, "te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo, para mí, Andrea ni siquiera existe".

El protagonista de películas como "Pedro Navaja" o "Tintorera", aseguró que Andrea García es "una persona mala", quien, aparentemente, "se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución". Mencionó que trató de aconsejarla, sin embargo, "me inventó una pend...".

Andrés García reveló que Andrea, lo acusó por supuesto abuso sexual. "Que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend…, por eso, para mí ella ni siquiera existe".