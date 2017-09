Para mi serie "El César", no me guardé nada: Julio César

El exboxeador mexicano Julio César Chávez dijo que en su juventud anheló convertirse en el campeón del mundo, y aunque con el tiempo lo logró, fueron los vicios y las malas amistades quienes lo llevaron al infierno.

"Yo soñaba con ser el campeón del mundo, con sacar adelante a mi familia, con hacerle la casa a mi madre; soñaba con tener yates, carros y millones de dólares. Y cuando todo lo tuve, nada me llenó, me sentía vacío y solo."

En entrevista con Notimex, Chávez abre su corazón y platica algunos de los pasajes más tristes de su vida, pero también comparte de las cosas buenas que tiene.

"Busqué las cosas más tontas y estúpidas: el alcohol y la droga. ¿A dónde me llevó eso?, me llevó a un infierno, me llevó a un precipicio sin fondo."



Ésta y otras revelaciones son las que hizo el ídolo para la serie de televisión "El César" que, inspirada en su vida personal y profesional, se estrenará el 18 de septiembre próximo a través del canal de paga Space, con la actuación estelar de Armando Hernández.



El astro del boxeo, considerado uno de los mejores a nivel mundial, admitió que no fue fácil aceptar la propuesta de abrir su corazón y narrar los claroscuros de su vida, pero aceptó a petición de su familia.

"Me costó mucho trabajo. Lo estuve pensando durante varios meses hasta que me llegaron al precio", comentó entre risas.



Chávez señala que para tomar la decisión de aceptar contar su vida para la serie lo analizó bastante. Pidió la opinión de su mamá, hermanos, esposa, y les gustó la idea.

Prometió que para la serie "El César" no se guardó nada, lo contó todo por más doloroso que haya sido.

"Aunque claro, no me van a ver bichi (desnudo), o quién sabe, la verdad no sé porque o he visto los capítulos aunque habrá escenas que no me van a gustar", reiteró.